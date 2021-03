Aldo Duscher, motor do leão no título de 1999/2000 está entusiasmado com a atual equipa e dá a receita, uma fórmula de que nunca prescindiu em campo.

O antigo médio Aldo Duscher, agora treinador na formação do Deportivo da Corunha após uma primeira experiência no Newell"s Old Boys, torce por fora pelo Sporting com a mesma paixão com que ajudou o leão a quebrar o jejum de 18 anos sem títulos em 1999/2000.