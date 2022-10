Antigo administrador da SAD do Sporting: "É a base para fazer a cama ao treinador..."

Miguel Cal, antigo vogal e administrador da SAD do Sporting estranha narrativa diretiva

Miguel Cal, antigo vogal e administrador da SAD do Sporting, condenou a falta de comunicação da Direção liderada por Frederico Varandas, considerando que tal procedimento está a "fazer a cama" a Rúben Amorim.

"Adoro isto. A narrativa da teimosia, gerada de dentro para justificar a venda do Matheus Nunes. E como ninguém foi responsável por isso é agora a base para fazer a cama ao treinador que claramente sustenta quem a lançou. O Sporting no seu melhor", escreveu na rede social "Twitter", deixando farpas evidentes à liderança leonina e à forma como Frederico Varandas tem preferido estar mais resguardado, deixando ao treinador, em conferências de Imprensa, a responsabilidade de falar.

Miguel Cal considera que a SAD está a "fazer a cama a Amorim". E fala em Abel para o futuro

No final da publicação, Cal exortou. "Venham as pipocas e o Abel", lembrando o nome de Abel Ferreira como treinador, possivelmente preferido pela Direção, para um futuro próximo. Em resposta a alguns adeptos na mesma rede social negou ter informações quanto a uma possível conversa da SAD com o treinador do Palmeiras e bicampeão da Libertadores. Miguel Cal fez parte da Direção no primeiro mandato de Varandas e saiu em março de 2020.

