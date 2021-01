Antes do dérbi, uma análise: "Benfica tem deixado um pouco a desejar..."

Jefferson, antigo lateral do Sporting, considera que os leões partem para o dérbi de segunda-feira "em posição vantajosa".

A liderança da I Liga, com mais seis pontos do que o Benfica, e o momento positivo deixam o Sporting numa posição "vantajosa" para o dérbi, defende o ex-lateral leonino Jefferson, atualmente no Casa Pia.

"Não digo [que o Sporting seja] claramente favorito, mas está a passar um bom momento, tem feito excelentes jogos, foi campeão [da Taça da Liga] e estou muito confiante. Não é um favorito a 100 por cento, mas tem boas chances de sair com um bom resultado do dérbi", afirmou à Lusa o defesa de 32 anos, reiterando que a vantagem pontual permite ao clube de Alvalade entrar "mais tranquilo e leve" em campo.

Todavia, o antigo lateral leonino, entre 2013/14 e 2018/19 (com uma passagem por empréstimo no Braga), rejeita considerar o dérbi desta 16.ª jornada como potencialmente decisivo para afastar o Benfica da corrida pelo título.

"Já teve campeonatos anteriores em que o Sporting teve uns nove pontos de vantagem e eles conseguiram alcançar-nos e passar. É sempre bom ganhar a um adversário na corrida ao título, mas tem ainda muitos jogos pela frente, meio campeonato para ser disputado", observa, resumindo que "o Sporting tem de ganhar os seus jogos e preocupar-se com os seus adversários, mas não como se tivesse menos pontos".

Questionado por uma eventual postura mais expectante da equipa orientada por Rúben Amorim, sob o conforto de uma "almofada" de seis pontos face ao rival encarnado (apesar da pressão do FC Porto, que está a quatro pontos), Jefferson descarta uma atitude dessa natureza do conjunto de Alvalade.

"Vai entrar para ganhar, o Sporting está muito bem. [Os jogadores] estão confiantes e não vão esperar muito. Vão atacar muito o Benfica. Apesar de o Benfica deixar um pouco a desejar neste campeonato, mas, tratando-se de um dérbi, vão entrar também para fazer um bom jogo e se o Benfica ganhar, apaga um pouco a imagem do que vêm fazendo no campeonato", referiu.

Para Jefferson, o facto de o Sporting estar somente a disputar o campeonato neste momento - depois de cair da Taça de Portugal e de vencer a Taça da Liga - "ajuda bastante, porque tem mais tempo de descanso, para preparar a equipa e para os jogadores se conhecerem melhor".

Porém, o lateral brasileiro - que no dérbi da 20.ª ronda da I Liga 2014/15, em Alvalade, marcou o 1-0 aos 87 minutos, mas não o golo da vitória, por culpa de Jardel, que empatou aos 90+4 - não deixa de enaltecer o mérito do técnico leonino, de 36 anos.

"É um treinador jovem, ambicioso e sem medo de jogar para a frente. Tem pouco tempo desde que deixou de jogar futebol e isso facilita muito para conhecer os jogadores, sabe o que eles precisam, o tipo de treino e de recuperação. Está num bom momento e vai longe a continuar assim. Estou feliz pelo que ele está a fazer pelo Sporting", concluiu.

O dérbi da 16.ª jornada da I Liga entre o líder Sporting, com 39 pontos, e o Benfica, terceiro classificado, com 33, disputa-se na segunda-feira, a partir das 21h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem de Artur Soares Dias, da AF Porto.