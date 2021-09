"Ansioso por vestir de verde e branco": a mensagem de Sarabia nas redes sociais

O reforço dos leões, que pode desempenhar as funções de extremo ou segundo avançado, reagiu à mudança do PSG para o emblema leonino nas redes sociais.

Pablo Sarabia, 29 anos, chegou ao Sporting no último dia do mercado de transferências, cedido pelo PSG até final da temporada.

Já esta quarta-feira, o reforço dos leões, que pode desempenhar as funções de extremo ou segundo avançado, reagiu à mudança nas redes sociais.

"Muito feliz por chegar ao Sporting. Ansioso por vestir de verde e branco", escreveu o internacional espanhol.

Nove vezes internacional por Espanha, com três golos marcados e presença no recente Europeu, ganhou um campeonato francês, duas Taças de França e uma Taça do Rei, entre outros troféus. Nas seleções jovens espanholas conquistou um Europeu sub-19 e outro no escalão de sub-21.