André Villas-Boas visa o Sporting: "Teve um perdão da dívida que o põe em patamar desigual"

Antigo treinador campeão nacional pelo FC Porto abordou as finanças do futebol português, a sua governação e a queda no ranking de clubes

André Villas-Boas, treinador que se sagrou campeão nacional à frente do FC Porto, abordou as finanças do futebol português no Clube dos Pensadores, tertúlia promovida por Joaquim Jorge, em Vila Nova de Gaia, e visou o Sporting.

"Durante tantos anos vimos entrar capital através das vendas, a maior fonte de receitas a par da Liga dos Campeões, e de repente encontramos dívidas absurdas. Apesar de um dos clubes recentemente ter tido um perdão de dívida que o põe num patamar desigual", afirmou, referindo-se ao Sporting.

O técnico recordou o controlo cada vez maior da UEFA e da FIFA e disse temer a falência do modelo português e da competitividade do futebol luso na Europa: "Há um lado de governância que terá de chegar ao futebol. A UEFA e a FIFA cada vez introduzem mais restrições, sobretudo no que é paralelo ao futebol, como o agenciamento, agora fala-se em tetos salariais. Há cada vez mais controlo. A próxima década é fundamental para futebol português. Acaba de perder lugar no ranking para a Holanda e pode ser um cozinhar lento do fim do futebol português. Teremos de estar à altura com as medidas certas. A Liga tem estado ativa para tentar acertar as coisas. Há proposta do presidente do Sp. Braga, António Salvador, para reformatar os quadros competitivos. É altura de urgência máxima e, felizmente, na Cimeira dos Presidentes tem-se constatado dinâmica por parte dos presidentes para inverter situação. Fase é de urgência".

A propósito do aumento do investimento privado, deu o exemplo do Real Madrid como grande exemplo de sucesso do associativismo e mostrou o seu receio pelo futuro do FC Porto neste particular. "Há algo fundamental de que é importante ganhar consciência. Os clubes dentro do associativismo estão para terminar, infelizmente, porque se encontram, tirando alguns que estão na elite, como o Real Madrid, enterrados em dívidas, como o Barcelona. O associativismo representa a essência do futebol, principalmente para nós portistas. A invasão das propriedades é o reformatar da cultura do futebol. Representa a chegada de novo investimento, mas representa também a falência das antigas gestões. É um caso sensível. Enquanto consideramos estar virados para a modernidade, haver capital estrangeiro nas SAD's portuguesas representa o falhar do que aconteceu anteriormente. Entrada de capital é essencial de certa forma, tendo em conta a situação dos clubes portugueses", concluiu.