André Santos, benfiquista e autor do mural de Pote em Vidago: "Nunca esqueceu as origens"

"Graffiti Artist", que até nem esconde o seu benfiquismo, quis homenagear internacional sub-21 em Vidago, terra natal

André Santos, "Graffiti Artist" transmontano, replicou esta sexta-feira a fotografia partilhada por Pedro Gonçalves, avançado do Sporting, na qual a parede da casa da sua família, que reside em Vigado, aparece pintada com o seu perfil, com a camisola da Seleção Nacional vestida.

No Instagram, o também barbeiro, que na mesma rede não esconde o seu benfiquismo, colocou as preferências clubísticas de lado e agradeceu à família de Pote a preferência, mostrando-se orgulhoso por retratar um filho da terra.

"ORGULHO DA TERRA! Foi com grande prazer que dei por terminado este mural. Ainda mais prazer foi poder pintar alguém que lutou pelos seus sonhos, alcançou o sucesso e ainda assim nunca se esqueceu das suas origens. Esta foi a bonita homenagem feita pela família do Pedro, ao qual eu agradeço a preferência pelo meu trabalho. Vidago está orgulhoso de ti!", escreveu André.

Pote, recorde-se, está com a Seleção de sub-21 no Europeu da categoria, com sede entre Hungria e Eslovénia: depois do triunfo por 1-0 à Croácia, as esperanças lusas defrontam Inglaterra (domingo) e Suíça (quarta-feira) no grupo B da prova. Diante dos balcânicos, o leão foi titular e atuou 80 minutos, sendo substituído por Gonçalo Ramos.