André Paulo: "Sinto que cresci muito como guarda-redes, uma evolução muito grande"

André Paulo vai continuar a vestir a camisola do Sporting na próxima época, depois de ter acertado com o clube a renovação do contrato por mais uma temporada.

O guarda-redes, de 25 anos, terminava o vínculo no final de junho mas assinou até 2023, revelou o emblema leonino. Contratado em 2019 ao Real Massamá, depois de ter feito a formação no Imortal e ter passado pelo Oeiras e Casa Pia (onde trabalhou com Rúben Amorim), André Paulo vai integrar pela terceira época consecutiva o plantel verde e branco.

Nos dois últimos anos André Paulo foi o terceiro guarda-redes na hierarquia, que teve Adán como titular indiscutível e Luis Maximiano, em 2020/21, e João Virgínia, em 2021/22, como segundas escolhas.

Em declarações à Sporting TV, o guardião sublinhou: "Estou muito feliz, por continuar, era que queria. O meu pensamento é a equipa e ajudar. Sinto que cresci muito como guarda-redes, foi uma evolução muito grande desde que cheguei, espero continuar a melhorar. A exigência é muito importante, nunca podemos relaxar. Tenho aprendido muito com os treinadores e também com os outros guarda-redes."

Utilizado duas vezes na equipa principal, nos jogos da última jornada em 2021 e 2022, André Paulo lembrou a estreia e o mais recente jogo que encerrou a temporada. "Na minha estreia, foi um momento de muita felicidade, tínhamos acabado de ser campeões, mas não tínhamos público no estádio. Agora, no último jogo, houve outra alegria, senti muito apoio dos adeptos."

A terminar, o futebolista falou dos seus objetivos e deixou um apelo: "Em termos individuais, quero continuar a evoluir, vou dar tudo para quando for chamada dar o melhor de mim. Coletivamente temos de trabalhar todos para atingirmos os nossos objetivos. Quero dizer aos adeptos para continuarem a apoiar-nos, temos uma grande ambição e precisamos deles para atingir os objetivos."