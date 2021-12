André Paulo, campeão pelo Sporting: "Treinamos até com bolas de ténis e de vólei"

O guarda-redes de 25 anos jogou na temporada passada o suficiente para ser campeão pelo Sporting

Sem egos: "Quando vim para o Sporting [proveniente do Real, no verão de 2020] pensei que ia haver distância entre os jogadores, mas não. Aqui não há egos. Apanhei sempre grandes grupos na minha carreira, mas este é impecável"

O riso dos outros: "Estou muito feliz no Sporting. O momento mais feliz foi quando fomos campeões. E quando me estreei pela equipa principal. Sabia que ia acontecer, mas podia não acontecer... Significava que também ia ser campeão, oficialmente. Estava ansioso, mas quando me sentei no banco de suplentes fiquei tranquilo, até entrei em campo a rir. O Dani [Bragança] e o Matheus [Nunes] também, estava tudo a rir-se. Nas bancadas tinha o meu pai e a minha mãe", recorda.

O treino: "Treinamos até com bolas de ténis e de vólei. Se defendemos essas bolas, que são mais pequenas, também defendemos uma maior, como a de futebol"

Declarações ao programa ADN de Leão