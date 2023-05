"Andei algumas semanas um bocadinho frustrado com a saída do Matheus Nunes"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para as 21h15 de sexta-feira

O que falhou esta época? "Foi um conjunto de coisas. A forma como o defeso acabou, pelo impacto que teve na equipa foi um grande erro e causou bastante dano na nossa equipa e mesmo na relação entre todos no Sporting. Demorámos algum tempo a acertar a nossa harmonia e isso sente-se nos jogadores e no dia a dia. Em certos momentos também acho que não tivemos a sorte. Fomos bastante inconsistentes e portanto houve um conjunto de razões que nos levaram a este momento.

Arrependimentos? "Arrependo-me várias vezes. Às vezes acabo os jogos e arrependo-me. Não podia estar a dizer um. Todos os jogos que perdemos e empatamos vou ver os jogos e arrependo-me de muita coisa. Houve muitos arrependimentos. Eu diria talvez o primeiro: foi aquando da saída do Matheus [Nunes], demorei muito tempo a centrar-me outra vez no essencial, andei algumas semanas um bocadinho frustrado. Foi difícil para mim lidar com esse momento."