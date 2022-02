Análise ao adversário do Sporting: um viajante com bola chamado City

Todos os jogadores do meio-campo e do ataque citizen perdem menos bolas do que os leões. A O JOGO, Luís Dias, ex-coordenador da formação, diz que o Sporting tem de agarrar o esférico e enervar.

O Manchester City foi finalista da última edição da Liga dos Campeões, lidera a Premier League e só perdeu três vezes este ano (Crystal Palace, na Liga, Leipzig e PSG na Champions) e tem no controlo do jogo a maior arma.

Contabilizando as cinco principais ligas europeias, o clube de Guardiola lidera ao lado do PSG de Pochettino na certeza do passe, com 90,4% de acerto.