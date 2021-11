Amorim viu Palhinha e Matheus "normais" e deixa nota sobre joelho de Coates

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, esta quarta-feira, em conferência de antevisão ao jogo com o Varzim, na Taça de Portugal.

Jogadores da Seleção: "Palhinha e Matheus Nunes vieram normais. Matheus com menos jogo, Palhinha com mais jogo, mas estão os dois aptos. Sabendo que eles não perderam nada na Seleção. Obviamente, não ganharam o apuramento, mas nada está perdido. Estão a preparar-se para os jogos do Sporting e depois para ganhar uma vaga no play-off e em seguida ganhar uma vaga no Mundial. São os dois opções. Podem jogar os dois e pode jogar um, vamos ver."

Coates: "Está fora deste jogo. Claramente. No próximo vamos ver. Já aconteceu isso várias vezes, já vimos aquele joelho em pior estado e ele conseguiu jogar. Quando começar a aproximar-se de um jogo, e este é o próximo, mas de um jogo que ele realmente possa jogar, ele fará sempre um esforço porque é um jogador muito importante para nós."

Luís Neto: "O Neto vai ser opção, fez muita força para jogar esse jogo. Não inicia por mais que ele queira, mas é mais uma opção e se tiver que entrar, vai fazê-lo."

Gonçalo Inácio: "Jogou os dois jogos com a seleção (sub-21) e precisa de tempo para recuperação. Não vou arriscar."