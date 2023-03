Amorim vê um Arsenal com "fome": "Vê-se pela forma como festejam e jogam"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Arsenal, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Momento: "Não sei se é o melhor momento [para defrontar o Arsenal], mas é um momento bom. Estamos a jogar bem, isso é importante. Não devemos dar grande foco a isso. Há duas semanas falámos do Midtjylland num momento difícil e depois demos a volta. Temos um plano. Queremos ganhar, sabendo da diferença entre as equipas. Estamos preparados para o jogo e estamos entusiasmados."

Possível eliminação do Arsenal: "Não ficaríamos como favoritos. O futebol não é só físico, mas também mental. Vencer uma equipa como o Arsenal mostra-nos que tudo é possível. Eliminando uma equipa como o Arsenal iríamos enfrentar os desafios a partir daí com uma mente diferente. Não seríamos favoritos porque ainda estão lá equipas com outro poderio."

Concentração: "Acima de tudo, conhecemos bem o espírito do Arsenal. Vive um momento muito bom. Tem muita fome de vencer, vê-se pela forma como festejam e jogam. A nossa equipa tem melhorado em termos de concentração e abordagem aos jogos, isso vem com o crescimento da equipa. Também vivemos um bom momento e estamos preparados para o melhor Arsenal. Nestes jogos, não é preciso o treinador preocupar-se com a concentração, porque estão concentrados desde o primeiro minuto. Temos de ser corajosos para vencer o jogo."