Amorim: uma certeza sobre Pote, a ausência de Porro e "uma grande contratação"

Pedro Gonçalves foi o melhor marcador do campeonato na última época

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Vizela, às 18h00 de domingo.

Jejum de Pedro Gonçalves: "Quero é que aumente a agressividade na pressão e os golos vão aparecer. É um jogador que nos dá muito mais do que golos. Ele tem de continuar a trabalhar porque os golos vão aparecer."

Tabata suplente de Paulinho? "Depende do jogo. Temos o TT [Tiago Tomás] e o Pablo [Sarabia], que já fez a posição. O Tabata até pode jogar como lateral. Temos várias opções. Há o Rodrigo Ribeiro e o Chermiti. Estamos atentos a toda a gente. É uma opção para jogar a falso 9, assim como o TT, o Pablo e o Pote."

Ausências: "Porro não está e não sei quando vai estar. O Jovane começou agora a incorporar os exercícios. É um jogador que nos faz falta."

Ugarte: "Ele já provou que está pronto para ser o 6 este ano. Dormimos mais descansados porque o Palhinha no ano passado teve um desgaste muito grande. Se falhar o Palhinha, este ano estamos mais descansados. Foi uma grande contratação."