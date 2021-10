Rúben Amorim e as recentes palavras de Jesus: "Sou um misto dos dois..."

Treinador do Sporting, em conferência de antevisão ao jogo com Os Belenenses na Taça de Portugal, recusou escolher um dos lados, na sequência da opinião do homólogo encarnado

Treinador criador ou imitador, depois das palavras de Jesus: "[risos] Sou muito de tirar o que há de melhor. Todos os treinadores dão ideias. É um misto dos dois. Não me quero caracterizar como um ou outro."

Jogo ideal para Jovane recuperar confiança: "Teve várias lesões, temos que fazer um gestão dele, em termos de minutos e carga de treino. O crescimento dele é bom, a sua disponibilidade para jogar e treinar aumentou muito. Mérito da unidade de performance do clube. O Jovane foi o jogador mais importante quando voltámos da pandemia. Tem momentos assim [de menor fulgor], mas tem muito talento."

Importância em ganhar de forma expressiva: "Nós queremos fazer mais golos, mas o mais importante é vencer. Já tivemos fases em que ganhar fora dois jogos seguidos era muito difícil. Lembro-me, no início, de dizer que o Sporting tinha muita dificuldade em vencer equipas do oitavo lugar para cima. Já não falamos do Sporting vencer jogos seguidos, títulos, mas do número de golos. O principal é vencer."