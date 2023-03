Amorim: "Todos assinavam este resultado, mas agora é difícil de aceitar"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o empate com o Arsenal (2-2), na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa

Sobre o resultado: "Concordo que o Sporting podia ter conseguido a vitória. O Arsenal teve controlo com a bola, defendemos bem, muito diferente do nosso campeonato mas temos de nos adaptar nestes jogos. Sofremos o primeiro e a equipa não se deixou ir abaixo. É muito importante. Mas há sempre um pormenorzinho que nos tira... Os jogadores deram tudo o que tinham, com ritmo, de forma inteligente, os laterais foram bons a entender o jogo e a sair com qualidade. Tivemos as nossas oportunidades, com jogadores com talento para se desenvolver. Podíamos ter vencido o jogo."

Ugarte volta, Morita e Coates são baixas na segunda mão: "Há sempre outros jogadores. As caraterísticas do jogo vão de encontro ao que o Coates nos dá. E vemos que cada bola parada é um problema com um jogador quase a agarrar o nosso guarda-redes. E o Morita é muito bom com bola. Está muito habituado a jogar assim. Estará outro, há o Ugarte de volta. Para o Coates entrará outro central, viram que hoje meti todos e jogam muito bem. "

A que sabe este resultado? "Antes do jogo todos os sportinguistas assinavam este resultado, mas olhando para as incidências do jogo é difícil de aceitar."