Declarações de Rúben Amorim na sala de imprensa após a vitória por 3-0 frente ao Santa Clara.

O jogo: "Gostei da forma completa como entrámos. Mas desligámos muito a intensidade e o Santa Clara fez muitos remates. Os jogadores têm de aprender a desfrutar mais dos momentos bons. Em algumas jornadas, desfrutámos do jogo mesmo em momentos difíceis. Quando está mais fácil, temos de ser melhores e desfrutar mais do jogo. Estamos confortáveis e confundimos as coisas, desligamos. O Ousmane [Diomande], dentro da qualidade dele e chamo a atenção para ela, vamos contar o número de passes que errou, mesmo sem pressão. Essas coisas são importantes, isso é que nos retira a intensidade no jogo."

A época: "Faz parte do processo. O que eles precisam é de tempo e a equipa entrosar-se. No início, era o Matheus [Nunes] que levava o bola para a frente, foi embora. Depois foi o Porro e todos diziam que o nosso jogo ofensivo passava muito por ele. Tivemos de adaptar a equipa às características dos jogadores. Obviamente que gostaria de ter começado agora, mas é o processo normal de uma equipa que mexeu em jogadores nucleares e agora está a formar a sua base novamente. É com naturalidade que vejo que agora estamos muito melhores, obviamente que gostaria de ter começado agora o campeonato."

Rotação: "Eles no treino fazem muito estas posições, nunca jogamos com a equipa que achamos que vai jogar, só no ultimo dia é que eles sabem que jogam. Mudamos as duplas, o Ugarte não treina sempre com o Sotiris e o Morita e eles vão criando habituação. Custa às vezes, mas vamos ganhando nestas coisas. Demora a algum tempo, mas depois quando começam a entrosar é fácil, jogamos sempre com aS mesmas ideias, eles sabem onde estão os colegas. Não interessa quem jogue, as ideias estão lá e fazem isso com facilidade. A rotação é um bocadinho o futuro de tudo, todos têm de sentir importantes ou o treino vai abaixo. Os jovens têm de se sentir importantes. As pessoas terão pensado que estava aqui um bom jogo para o Chermiti, mas ele já foi titular quando teve de ser, o Paulinho estava bem no jogo e entraram outros. Há jogadores que mesmo bem fisicamente têm de rodar porque a fome de bola às vezes faz milagres."