"Amorim mandou-me umas boquinhas. Às vezes, quando se cospe para o ar..."

Nuno Tavares falou com o desentendimento com Rúben Amorim, que começou no encontro de França, na semana passada.

Nuno Tavares abordou à CNN o desentendimento com Rúben Amorim, dizendo que o treinador "deve preocupar-se mais em manter os jogadores dele dentro de campo do que mandar boquinhas."

"Estamos contentes por ganhar fora contra um adversário difícil. Fizemos um bom jogo até à expulsão e depois o jogo desenrolou-se para o nosso lado. Mas estamos felizes pelo jogo. Dentro de campo ele [Amorim] ainda tentou atiçar-me um bocadinho. Mas acho que devia preocupar-se mais em manter os jogadores deles dentro de campo do que em mandar boquinhas. Mas já não ligo a isso. Ganhámos o jogo e estou mais contente com isso", disse.

Sobre umas possíveis pazes, atirou: "Não tenho de fazer. Não o conheço. Tentou mandar-me umas boquinhas, mas nem lhe liguei. Às vezes, quando se cospe para o ar, calha na testa."

Rúben Amorim também falou sobre este episódio após o jogo.