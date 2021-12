Amorim tenta fazer a mudança e repetir um feito de Jorge Jesus

Téo Gutiérrez marcou na última vitória do Sporting na Luz... com João Mário de verde e branco

Desde 2015/16 que o Sporting não ganha na casa do Benfica, sendo que nessa última vez estava Jesus no banco dos leões.

Foi a 25 de outubro de 2015 que os adeptos do Sporting celebraram a última vitória do seu clube no Estádio da Luz. Essa partida marcou o regresso de Jorge Jesus à casa que deixara, após seis épocas, então com na liderança dos leões e terminou com um claro 3-0 perante um conjunto encarnado liderado por Rui Vitória. Téo Gutiérrez, Slimani e Bryan Ruiz foram os autores dos golos sportinguistas.

Tirando essa vitória com Jesus, o tempo que separa um triunfo do Sporting na Luz é ainda mais longo. É preciso recuar até 28 de janeiro de 2006 quando a formação liderada por Paulo Bento superou a de Ronald Koeman num jogo de quatro golos, um para as águias, três para os leões. Simão marcou primeiro para o Benfica mas Sá Pinto e Liedson, por duas vezes, mudaram o vencedor.

Benfica e Sporting reencontram-se esta sexta-feira, para a jornada 13 do campeonato, jogo com início às 21h15.