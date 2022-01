Amorim: "Tenho jogadores mais do que suficientes para garantir resultados"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Braga, que tem início às 20h30 de sábado.

Mais um duelo com o Braga: "O treinador é o mesmo, eles têm uma identidade muito vincada. Mantêm características do ano passado. Houve saídas, houve entradas, há uma aposta na formação. O que muda são as características individuais, que são muito importantes nos jogos, mas a ideia não mudou. Olhámos muito para o que aconteceu nos jogos que tivemos com eles esta época. O que fizemos foi uma alteração às individualidades. Somos uma equipa diferente, o Braga também mudou algumas coisas."

Impedir que a equipa se coloque em bicos de pés: "É o desafio de todos os treinadores. Quando falei do Matheus [Nunes], foi para o deixar alerta, até por aquilo que o Dani [Bragança] tinha estado a fazer. Fiz o mesmo que todos os treinadores fazem. Temos de trabalhar muito. Temos um ano de trabalho e somos melhores, mas, se não estivermos ao máximo, não vamos ganhar os jogos. É normal que alguns jogadores possam baixar, os outros aparecem em certos jogos. Mas o Matheus é um exemplo de trabalho, um miúdo fantástico. Aproveitamos as oportunidades que temos para os deixar sempre alerta, porque só assim podemos ganhar jogos e títulos."

Marcus Edwards: "Não vou comentar. Quem vier, será a pensar no futuro e no presente. Estou muito contente com os meus jogadores, são mais do que suficientes para garantir resultados até ao final da temporada. O que tiver de acontecer, vai acontecer."