Amorim: "Temos mais um jogo onde a Juventus vai estar como quer"

Declarações de Rúben Amorim no final do encontro Juventus - Sporting (1-0), relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

Sobre o resultado: "Não vale muito falar da justiça ou da injustiça do resultado. Estamos a perder 1-0 na eliminatória. Não deveríamos estar a perder 1-0 pelo jogo que fizemos, pelas oportunidades que criámos e, acima de tudo, pela forma que o golo [sofrido] foi. É um pouco o resumo da época. Em nossa casa, temos mais um jogo onde a Juventus vai estar como quer. Tem vantagem, não tem a pressão do seu público, pode esperar o nosso erro. Temos de ser muito inteligentes: querer ganhar desde o início, mas saber que há 90 minutos, que a equipa da Juventus é muito experiente e vai jogar muito confortável. Sentimos hoje que podemos dar a volta a eliminatória, mas antes queremos ganhar ao Arouca, porque voltamos às vitórias e essa é a melhor motivação. Estou confiante porque fizemos um bom jogo.

Sobre Adán: Sem o Adán não estaríamos nesta fase. Quando um erra, erramos todos. No futebol, há épocas assim, em que a frustração é contínua. A regra dos golos fora poderia ser um problema contra uma equipa recheada de bons jogadores. Um golo da Juventus poderia deixar a eliminatória praticamente fechada, mas essa regra já não existe. Eles vão-se sentir à vontade, mas temos capacidade para vencer. Já não perdíamos há algum tempo sensação da derrota custa muito."

A manta é curta em jogos deste cariz: " Temos jogadores com pouca experiência, mas isso também faz parte do nosso projeto. Toda a gente sabe que saíram jogadores importantes. Estamos a construir outros, porque os que saíram muito dinheiro também eram desconhecidos. Estamos a voltar a fazer esse trabalho. Da mesma maneira que errei muito nesta época, e estamos em quarto lugar com responsabilidade do treinador, tenho a confiança da direção. [Com o Adán] é a mesma coisa: tem a confiança do treinador, porque sei o guarda-redes que é".