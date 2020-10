Amorim tem uma certeza para o clássico e fala de uma baixa: "Está positivo há um mês"

Treinador não conta com Borja, mas também Eduardo Quaresma está fora das contas para o duelo com o FC Porto.

Paragem antes do clássico: "Teve coisas boas, más também. Perdemos o Quaresma por algum tempo. Tivemos alguns jogadores nas seleções, outros conseguimos subir o rendimento neste período. Por exemplo, o João Mário chegou agora e adaptou-se bem ao grupo. De certeza que vamos ter uma equipa muito competitiva neste jogo".

Clássico como fator decisivo para melhorar o estado anímico dos adeptos: "Basta uma derrota para a confiança cair e isso é normal nos clubes grandes. Uma derrota nestes clubes e ainda para mais no Sporting tem um impacto muito grande. Nós não nos podemos desviar do nosso caminho com base num resultado. É assim que os jogadores têm de entender o jogo e a grandeza do clube. Se tivéssemos ganho ao LASK íamos dar o mesmo tipo de resposta. No fim fazemos um resumo do trabalho do treinador e equipa técnica. Acho que estamos no caminho certo".

Baixa: "O Borja não pode jogar. Há um mês que está positivo. Quaresma veio lesionado da seleção".