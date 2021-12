"Amorim tem Ugarte e Matheus Nunes, eu já tive um BMW e um Fiat 600..."

Manuel Cajuda acredita que o Sporting vai passar por muitas dificuldades sem Palhinha no dérbi. Coates também é baixa confirmada.

Manuel Cajuda acredita que "o Benfica tem a vantagem de jogar em casa" e que, por outro lado, o Sporting tem a desvantagem de não ter Coates e Palhinha. Um fator que Jorge Jesus pode tentar explorar.

"Eu não sou bruxo, mas creio que, se o Benfica jogar com os dois pontas de lança [Darwin e Yaremchuk] e com o Rafa atrás deles, o Sporting, sem o Palhinha, vai ter muitas dificuldades. Rúben Amorim tem Ugarte e Matheus Nunes, mas não é a mesma coisa. Também houve uma altura em que eu tinha dois carros. Um era um BMW e o outro um Fiat 600. Não era a mesma coisa", avança Cajuda a O JOGO, com boa disposição e humor. Apesar disso, o treinador nascido em Olhão defende que "há 50 por cento de favoritismo para cada lado".

Não perca a análise ao dérbi de sexta-feira (21h15):