Amorim supera Jesus: Sporting fez a melhor primeira volta na "era" dos três pontos

Leões fecharam primeira volta da I Liga 2020/21 com 45 pontos, o melhor registo na "era" dos três pontos.

O Sporting dobra a edição 2020/21 da I Liga na liderança destacada da tabela classificativa, com 45 pontos, um registo que coloca Rúben Amorim no livro de recordes do clube verde e branco.

Isto porque nunca os leões tinham somado tantos pontos na primeira volta desde que as vitórias valem três pontos (desde 1995/96).

O registo máximo anterior pertencia ao Sporting de Jorge Jesus, em 2015/16, quando alcançou os 44 pontos à 17.ª jornada. Além disso, o jovem treinador supera o "mentor" - Jesus orientou Amorim no Benfica - noutro aspeto: chega ao fim da primeira metade do campeonato sem derrotas. Em 2015/16, a equipa de JJ tinha perdido um jogo contra o União da Madeira.

Se a estes números juntarmos as edições do campeonato com as vitórias a valerem dois pontos, esta trata-se da maior vantagem do Sporting sobre o segundo classificado no fim da primeira volta ao fim de 70 anos: os leões têm seis pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado ao cabo de 17 rondas disputadas. Em 1950/51, os verdes e brancos acabaram a 13.ª de 26 rondas com 23 pontos, enquanto os mesmos azuis e brancos tinham 16. Isto, claro está, lembrando que o triunfo, na altura, valia apenas dois.