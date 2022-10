Amorim sobre St. Juste: "Quando sente alguma coisa temos de o tirar"

Declarações do treinador do Sporting após o triunfo por 2-1 em casa do Santa Clara.

Jeremiah St. Juste foi titular na defesa do Sporting no triunfo dos leões por 2-1, nos Açores, para a jornada nove do campeonato, mas deixou o relvado nos primeiros minutos da segunda parte. Rúben Amorim falou na sala de imprensa sobre o neerlandês, que tem enfrentado alguns problemas físicos esta temporada.

"Foi gestão. Está a voltar à competição e quando sente alguma coisa temos de o tirar. Não é muito bom, porque perdemos uma substituição, mas temos de o fazer, porque, caso contrário, torna-se muito difícil ele voltar à competição. A verdade é que demonstra muita qualidade quando está em jogo e precisamos de todos saudáveis", disse o técnico leonino.

St. Juste, ex-Mainz, da Alemanha, esteve, até ao momento, em nove jogos do Sporting em 2022/23, com um golo marcado.