Amorim sobre Roberto Martínez: "Há pessoas com quem falamos dois minutos..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em conferência de imprensa de antevisão ao ​​​​​​​Portimonense-Sporting, marcado para sábado (18h00) e relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin.

Contas positivas no primeiro semestre de 2022 vão ter influência no próximo mercado? "Ainda não quero falar sobre isso. Quero apenas dizer que estamos a planear a próxma época e que o principal ponto é o treinador aguentar-se aqui".

Fatawu esteve em grande na Youth League. Merece mais oportunidades na equipa principal como extremo? "Ele joga mais vezes como lateral porque joga aberto. A forma como desbloqueou jogo foi encostado à linha. Nós acreditamos que ele tem essa capacidade, já o demonstrou na na liga 3 e até na equipa principal. Ele melhorou taticamente e na forma como rematou e fez golos. Vejo uma evolução normal de um jogador que tem talento. Ele tem bons sinais na Youth League mas é um mundo totalmente diferente".

Roberto Martínez assistiu ao jogo do Sporting na Youth League: "Sim, trocámos duas ou três palavras sobre jogadores de futebol. Trocámos algumas ideias sobre os jogadores do Sporting. Penso que ele irá fazer o mesmo com outros treinadores. Dei a minha opinião. Meto sempre uma cunha por todos os jogadores (risos). A coisa boa é que há pessoas com quem falamos dois minutos e gostamos. Eu gostei do míster Martínez. Desejo-lhe a melhor sorte, ele irá cometer erros, irá fazer coisas boas e estamos todos com ele para termos uma seleção forte".