Amorim sobre Porro: "Pior é para os que estão para ser dispensados"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Benfica-Sporting da 16ª jornada da Liga Bwin, partida marcada para as 18 horas de domingo

Notícias sobre Porro e o peso do mercado: "Sim, os jogadores estão habituados. Também já fui jogador, sei que são fases complicadas, mas é uma complicação boa. Pior é para os que estão para ser dispensados sem saber qual o futuro. O dele será sempre num grande clube; já está num grande, tem de estar e está feliz no Sporting. Agora quando a janela está aberta, e há clubes a fazer propostas e isso mexe sempre com os jogadores. Mas a bola rolando vai concentrar-se, tem feito um excelente campeonato mesmo sabendo desde interesse há bastante tempo."

Apostas: "Eu aposto sempre na minha equipa, que vamos vencer. É uma equipa talentosa que nem sempre é consistente mas quando está num dia sim pode vencer qualquer equipa. O futebol é o momento; há um ano era completamente diferente. O nosso objetivo é mudar isso."

