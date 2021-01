Amorim sobre Plata: "Ele tem muito talento, mas para ser grande jogador..."

Gonzalo Plata, extremo equatoriano do Sporting, foi "despromovido" à equipa B

Treinador do Sporting abordou o caso do equatoriano, que treina com a equipa B.

Rúben Amorim pronunciou-se este domingo sobre Gonzalo Plata. O internacional equatoriano foi afastado do plantel principal e colocado a treinar-se às ordens de Filipe Celikkaya na equipa B do Sporting.

A decisão resultou de uma análise feita pela estrutura do futebol profissional dos leões, incluindo o técnico Rúben Amorim, a qual vai de encontro a um alegado decréscimo de rendimento do jogador nos treinos, considerando mesmo que este terá sido afetado pela especulação em torno da sua saída na presente janela de transferências, a qual está prestes a fechar.

"É gestão de expeCtativas e de plantel. Ele tem 20 anos, acontece muita coisa na sua vida e tentamos ver o que é melhor para o jogador. Às vezes é subir, descer, ter uma conversa ou não com ele. Temos é de fazer do Plata um grande jogador. Ele tem muito talento, mas para ser grande jogador tem de fazer algo mais", declarou o técnico na antevisão ao dérbi com o Benfica, segunda-feira, às 21h30.