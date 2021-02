Amorim sobre Paulinho: "Por isso é que fomos comprar um jogador tão caro..."

Treinador do Sporting falou sobre o avançado contratado ao Braga. Foi o tema central da antevisão ao encontro com o Marítimo.

Rúben Amorim fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro com o Marítimo, da jornada 17 do campeonato, e Paulinho foi um dos temas centrais. O treinador leonino referiu-se ao ex-avançado do Braga por várias vezes, perante a insistência dos jornalistas.

"O Paulinho tem características que precisávamos. Já o disse. É o melhor número 9 do país, mas isso não lhe garante nada. Ele sabe disso. Por isso é que está cá. Não é preciso explicar-lhe tudo. O Paulinho vem para aqui para muitos anos. Se calhar por isso é que fomos comprar um jogador tão caro com 28 anos. Queremo-lo aqui durante muitos anos para ajudar os outros a render", disse o treinador.

"Estamos a formar uma equipa para hoje e para amanhã. Os Tabatas, os Tiagos Tomás. Estamos a formar uma equipa para manter. Tudo muda muito de um momento para o outro, mas a ideia é fazer uma equipa para muitos anos. O Jovane já foi importante, já baixou. O Tiago Tomás já jogou na ala, já jogou no meio. Eles vão mudando e dão indicações. O Pote já ficou de fora. Eles têm de lutar pelo seu lugar. Estamos a formar uma equipa para os próximos anos, não é para mudar tudo para o ano", garantiu.

"Estamos a dar realce a um jogador importante e que bateu um recorde do Sporting, mas temos que ver tudo à volta. Não nos obriga a nada. É uma ideia falsa. Queríamos um jogador, contratámos e foi algo muito pensado. Quando o Vietto saiu, houve uma colaboração entre a equipa técnica e a Direção. O que fazemos é planear as coisas com tempo. Agora, isso obriga-nos a alguma coisa? Quem é que joga com juniores? Quem é que tem mais jogadores da formação? Temos que olhar para tudo e não focar-nos num só caso. O Paulinho era jogador do Braga, um internacional português, que o Sporting contratou. O Sporting é o Sporting, e queríamos o melhor avançado que podíamos ter, e, para mim, era o Paulinho. Não muda nada. O Paulinho tem que trabalhar para jogar, é mais um jogador da equipa do Sporting", rematou.