Amorim sobre Matheus Nunes: "Há coisas que não sabem, nem têm de saber"

Treinador do Sporting abordou a ausência do médio da recente convocatória do Brasil.

Matheus Nunes, que entrara numa segunda convocatória do Brasil na última paragem de seleções - o Sporting não permitiu que viajasse por não ter a vacina completa para a covid-19 - não mereceu esta sexta-feira a chamada de Tite, selecionador da canarinha.

Questionado sobre o tema, Rúben Amorim deu uma resposta enigmática, mas que deixa no ar outra possibilidade: a de vir a ser chamado para a Seleção Nacional, hipótese recentemente levantada também pelo selecionador Fernando Santos.

"O Matheus Nunes não foi convocado para a Seleção do Brasil se calhar por outras razões e não por uma escolha de um jogador. Há coisas que vocês não sabem, e não têm que saber. E não o vou dizer, mas já o disse. Gostava de frisar que foi uma escolha do jogador e o Sporting também tinha essa opção", começou por referir, não tendo dúvidas sobre a qualidade do médio para chegar a internacional. "Se ele merece? Da minha parte eles merecem todos, mas ele realmente está um jogador de grande qualidade", completou Amorim.