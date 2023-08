Amorim sobre Gyokeres: "Desde que não lhe marquem faltas, já fico descansado..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, no final do encontro com o Vizela (3-2)

Substituições não resultaram no que pretendia: "Sim, a equipa não melhorou, não assentou o jogo. Não estando o Sporting a jogar bem na segunda parte, tivemos ocasiões e de repente sofremos dois golos de rajada. Consigo me lembrar de um dos golos em que é um pontapé de baliza para o espaço central, ninguém fechou o meio, passe para o Moreira e para o avançado. Parecia que estavam a jogar sozinhos. E isso é displicência. O jogo está fácil, tivemos duas oportunidades seguidas, vamos marcar. Não aconteceu, tonrou tudo mais difícil. Depois, tivemos o azar de, quando metemos jovens como o Afonso Moreira, em quie o jogo está 2-0 e podemos assentar e trocar o lado para dar mais profundidade, o miúdo apanha a equipa a sofrer dois golos e sente um pouco mais de dificuldade. O Esgaio, depois, também apanha o jogo assim. O Daniel Bragança dá mais controlo do jogo e o Pote de chegar à frente. Foi um desenrolar de substituições que não ajudaram. Vou dormir um pouco mais descansado porque ganhamos e uma das substituições fez golo. Nem tudo é mau".

Teme que Gyokeres sofra faltas menos simpáticas durante a época: "Não vou comentar. Desde que não lhe marque faltas a ele, porque se encosta muito aos centrais, já fico descansado. Se não dão amarelo, já é escolha dos árbitros e é o entendimento dele. Já não lhe marcarem faltas a eles, porque no campeonato tenho a certeza que vai acontecer, já fico descansadinho.#

O que se passou com o Afonso Moreira: "Foi simplesmente: o jogo está a acabar, a bola deve ir para trás, vem bola para a frente, vamos acabar com isto. Não quis tirar os outros porque são mais experientes nesse momento. Lutei muito contra isso, de não fazer aquilo ao miúdo, mas a verdade é que ali está o superior interesse do Sporting e foi o que eu fiz. Ele sabe que se amanhã tiver de ser titular, será. Ele está descansado em relação a isso".