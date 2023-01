Amorim sobre Diomandé: "As pessoas não sabem a quantidade de clubes atrás dele"

Diomandé com a camisola do Mafra

Jovem central costa-marfinense de 19 anos vai reforçar o Sporting.

Rúben Amorim fez a antevisão ao jogo com o Braga e falou sobre Diomandé, jovem central que vai reforçar o Sporting, depois de meia época emprestado pelo Midtjylland ao Mafra, da Liga SABSEG.

"A equipa do Braga vale pelo todo, tem a ver com a forma como a época está a decorrer. Já tivemos várias oportunidades em muitos jogos e não marcámos. No último jogo, o Braga resolveu o jogo na última jogada. Não tem tanto a ver com reforços. O. Braga está mais confiante e tem uma grande vantagem: não tem metade da pressão dos clubes grandes. Não olho tanto para os reforços deles. Diomandé é um jogador com muito talento e as pessoas não sabem a quantidade de clubes que tinha atrás dele. Este é o nosso projeto. É assim que vamos crescer, caso contrário estamos sempre a vender os Porros e não construímos uma base, afirmou, referindo-se na resposta também às aquisições do clube minhoto neste mercado de inverno.