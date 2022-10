Amorim sobre as contas do campeonato: "Quanto estamos em momentos difíceis..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 3-1 na receção ao Casa Pia, para a 10.ª jornada da Liga Bwin.

O orgulho dos jogadores falou mais alto para a melhoria da segunda parte? "Não consigo ver as coisas assim, porque eu gostei muito da primeira parte. É ver o jogo sem som. É ver quantas vezes o Casa Pia conseguiu sair com bola sem que nós estivéssemos em cima dela a pressionar. Foram duas partes parecidas. Mas os golos puxam pela equipa e criou-se uma ambiente diferente. Mas fomos pressionantes durante todo o jogo. Estou muito orgulhoso dos jogadores."

Problemas físicos: "O Pote estava com cãibra, mas ele não pode jogar o próximo jogo [contra o Tottenham, por cumprir castigo]. Que se prepare para o Arouca. O Marsà preocupa, vamos ver. O Chico Lamba também sentiu um pouco, deve ter a ver com a ansiedade. Vamos avaliar os dois."

Sobre as contas do campeonato: "Aproximámo-nos do segundo lugar. Estamos a nove do primeiro. No ano passado estivemos a seis do FC Porto durante bastante tempo e olhávamos muito para a tabela. Quanto estamos em momentos difíceis, não olhamos tanto. Ganhar este foi muito bom. O quarto lugar não é ideal, mas vamos passo a passo."