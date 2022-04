Amorim, Slimani e um jovem à espreita: "Na minha cabeça, é um jogador da equipa A"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Paços de Ferreira (domingo, 20h30).

Jogadores em risco: "Vão jogar os que entendemos serem os melhores para este jogo. Todos estão preparados para jogar qualquer jogo. Sabendo disso, não vou poupar ninguém. Se alguém levar amarelo que o deixa de fora, tenho outros jogadores. Temos muita qualidade no plantel. Este é o jogo mais importante, não sabemos qual vai ser o jogo mais difícil. É assim nós levamos sempre e é assim que vamos continuar a seguir o caminho. Ter confiança nos jogadores é muito isso. Não é poupar alguns para certos jogos. Apresentamos a melhor equipa, quem não poder jogar, não vai jogar, porque temos outros que nos dão garantias."

Slimani: "O Slimani fisicamente está bem. Teve um jogo com prolongamento. Mais do que fisicamente, é difícil mentalmente. Foi difícil para ele. Perder uma fase final de um Mundial da forma que foi, o que senti é que ele ainda está um pouco desiludido. O que temos de fazer é aumentar-lhe os níveis de alegria e motivação para que possa manter o rendimento que tem tido. Mas está apto para ir a jogo e vamos ver se começa de início ou se começa no banco."

Internacional ganês do Sporting, Abdul Fatawu (18 anos): "É um jogador que pelo menos a pré-época vai fazer, acreditamos muito nele, pelo que temos visto. Quando conseguimos chamámo-lo. Fez uma pequena adaptação na equipa B. Nós tínhamos muitos jogos, pouco tempo de treino, fizemos essa adaptação para crescer fisicamente e adaptar-se à vida e à forma de estar do clube, que é transversal desde a equipa B à equipa A e fica desde já habituado. Nota-se que precisa de conselhos táticos. É normal, um miúdo tão jovem, que jogava num futebol completamente diferente... Tem um talento muito grande, é muito rápido, remata de muito longe, de várias zonas do terreno e pode aprimorar muita coisa. Contamos com ele e só depende dele pertencer à equipa A. Na minha cabeça, é um jogador da equipa A, como muitos outros, que pode às vezes baixar ou subir consoante o rendimento deles. Dou sempre os mesmos exemplos. Os Inácios, os Matheus's, os Nunos Mendes, todos esses jogadores subiram, mas nós não sabíamos o que ia acontecer. Depende mais deles do que do treinador. É um jogador com que contamos, que acreditamos muito e por isso é que fizemos um trabalho muito grande de convencê-lo, sabendo que havia muitos clubes que o queriam. Nós temos a vantagem do projeto, que toda a gente sabe que depende deles participar na equipa principal."