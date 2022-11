Amorim: "Se o Inácio ou o Pote estivessem no Mundial ninguém ficaria chocado"

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão ao jogo com o Famalicão, da ronda 13 do campeonato, agendado para as 20h30 de domingo.

Último jogo antes da paragem para o Mundial: "Temos isso dentro das nossas cabeças. A paragem vai ser longa e é muito importante vencer este jogo. Já sentimos isso com o Boavista. Vínhamos de uma sequência boa e perdemos com o Boavista antes de uma paragem. Perdemos alguma alegria naquele momento. É um jogo importante e difícil, onde ainda não vencemos comigo como treinador. É uma equipa com vários talentos, mas que demora sempre algum tempo a criar ligação. O que é normal. Mas os jogadores talentosos gostam destes jogos. Vamos fazer um excelente jogo. De certeza."

Sporting sem jogadores chamados por Portugal para o Mundial: "As escolhas são sempre difíceis. É difícil tirar um jogador para meter um dos nossos. Como seria difícil tirar um dos nossos para meter os outros. O momento da equipa não os ajudou. É normal. O futebol vive das escolhas, mas também do momento. Isso também é importante. Não conseguimos ajudar os jogadores. Têm todas as capacidades e devem pensar no Europeu. Perdemos alguns jogadores. Não sendo em grande número, o meio-campo mais utilizado vai embora [Ugarte e Morita]. E o Seba [Coates] também vai. É aproveitar o que podemos aproveitar e treinar os jogadores. O Trincão precisa de treinar, o Pote já nos conhece bem. Não conseguimos ajudar esses jogadores a chegar ao Mundial, mas têm muitos Mundiais pela frente."

Ainda a convocatória: "Se o Inácio ou o Pote estivessem na convocatória, ninguém ficaria chocado com isso, porque ambos têm valor para lá estar. Sendo um lote de grandes jogadores, a escolha foi feita e há que encarar isso com normalidade."