Amorim sabe da importância da Champions: "É mais dinheiro que entra..."

Na antecâmara do jogo com o Marítimo, treinador do Sporting abordou o objetivo de ter entrada direta na liga milionária na próxima temporada, até pela cooperação que há entre equipa técnica e direção

Entrada direta na Champions e cooperação com a direção: "É importante a Liga dos Campeões, como todos aqui sabemos. É muito dinheiro que entra, é sinal que ficámos bem classificados. Essa cooperação com a direção passa por aí. Há o objetivo que a direção propõe e que nós sabemos que o Sporting tem de lutar por isso e que depois nos dá capacidade para segurar os Tiagos Tomás, a juventude toda, de uma forma que, sem a Liga dos Campeões não vamos conseguir de certeza. Há essa cooperação e planeamento, mas mais uma vez relembrar o investimento de início do Sporting e dos outros clubes. Agora fizemos um ajuste porque se calhar não conseguíamos noutra altura fazer esta contratação. Vem daí a cooperação, dos objetivos traçados, do que poderemos conseguir".