Amorim revela palavras trocadas com Guardiola no final do Manchester City-Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa após o empate 0-0 em Manchester, frente ao City, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Por quantos jogos vale este a nível interno? "Acima de tudo, vale no ritmo. Nós conseguimos ver que o ritmo é totalmente diferente, passamos muito tempo a defender aqui, no nosso campeonato não. Estas equipas, além da qualidade que têm... O Manchester City, no fim de semana, todos os jogos, joga com esta intensidade, contra adversários muito fortes. Nós temos outros jogos em que o nível não é o mesmo. Isso faz crescer os jogadores, este jogo vale muito, aprendemos muito, crescemos muito, percebemos o que é jogar contra estas equipas. É uma experiência diferente, que nos faz crescer. Retirar o que é bom, voltar cá para o ano para mostrarmos que somos melhores."

O que disse a Rodrigo Ribeiro: "Não lhe disse nada de especial, acho que é mais fácil para eles irem aquecer, não perceber se vai entrar ou não, de repente chamamos o nome dele, damos as indicações táticas e entra para o campo. Não lhe disse nada de especial, desejei-lhe boa estreia, disse o posicionamento que tinha que ter, o que tinha de fazer e nada mais que isso."

Satisfeito com a exibição de Tabata? "Gosto sempre das exibições do Tabata. Talvez seja um dos jogadores que não joga o tempo que merece. Joga em todo o lado. Fiquei muito satisfeito. Ele tem de treinar bem para demonstrar esta capacidade física no jogo. É um exemplo para todos. Muito satisfeito com a equipa toda e especialmente com jogadores como o Tabata, que esperam pela vez deles e trabalham no limite e depois têm estas exibições fora da posição."

Palavras trocadas com Guardiola no final: "Nada de especial. Ele desejou-me tudo de bom, eu fiz o mesmo, desejei-lhe boa sorte na competição e nada mais do que isso."

