Amorim revela motivo da saída de Trincão na primeira parte

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o FC Porto (1-2), referente à 20ª jornada da Liga Bwin

Golo de Chermiti: "Crescimento normal. Golo normal. Chermiti fez um golo."

Reação ao desaire: "Perdemos nos detalhes. Devíamos ter ido para o intervalo a vencer. Num ressalto, sofremos. Depois do golo, tentámos, mas sem muito critério. Depois, algumas paragens e aconteceu aquilo que aconteceu na Taça da Liga. Tentámos cruzamentos e sofremos golos numa transição."

Plano e substituições: "Fazia tudo igual. Pedi desculpa ao Esgaio. Tenho que pensar na equipa. Tínhamos que dar largura num extremo e não num lateral. Quando ganhámos as substituições são todas boas, quando perdemos é o contrário. Já vivi coisas muito piores quando cheguei. Perdemos nos detalhes. Já aconteceu e voltou a acontecer. Voltaremos a tentar no próximo jogo. Trincão quis jogar, está com uma amigdalite. Em todos os duelos, senti que não estava bem. Quando estou ali, não penso se vai cair bem ou não."