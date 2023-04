Amorim só considera um cenário para a saída de Pote: "Eu se calhar levo-o lá..."

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, marcado para este domingo (20h30) e referente à 28ª jornada da Liga Bwin

Interesse em jogadores: "São jogadores que estão felizes no Sporting. Neste momento, há uma coisa muito boa, e já o provámos com o Pedro Porro, que são as cláusulas de rescisão. A do Pote são 80 milhões. Se tiverem 80 milhões eu se calhar levo-o lá. Caso contrário ele vai ficar aqui."

Medidas que impeçam queda no ranking: "Os direitos podem melhorar. Quando era jogador no Belenenses, gastava-se dinheiro numa contratação, quando podia dar jeito num ginásio ou num fisioterapeuta. Tem a ver com dinheiro. Há jogadores da formação que podem ir para outros clubes. Temos muito a melhorar. Tem a ver com a capacidade financeira. A liga inglesa é muito boa porque tem os melhores jogadores, os melhores treinadores. A liga espanhola caiu quando não foi capaz de reter os melhores. Quanto mais equipas portuguesas temos na Champions, mais difícil é. É mais fácil na Liga Europa. Vamos a uma Salernitana que tem jogadores de grande nível. É algo que demora. Nem quero ter essa tarefa. Compete à Liga, à Federação, ao Sindicato."