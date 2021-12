Amorim respira de alívio: Coates é o único infetado com covid-19

Coates é o único infetado com covid-19

Recentes testes não detetaram mais casos positivos antes do dérbi com o Benfica.

Infetado com covid-19, Coates é uma baixa de peso no Sporting para o jogo com o Benfica, mas Rúben Amorim pode respirar de alívio depois de conhecidos os mais recentes testes efetuados aos restantes jogadores leoninos.

O plantel foi alvo de duas rondas de testes, antigénio e PCR, tendo o resultado sido negativo para todos, isto excluindo, claro está, o central uruguaio.

Recorde-se que, além de Coates, Palhinha é outra ausência para o dérbi, depois de ter saído lesionado do encontro com o Tondela. A partida com o Benfica, referente à jornada 13, tem início às 21h15 de sexta-feira.