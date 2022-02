Amorim relativiza elogios de Pep Guardiola: "São canções de embalar..."

Treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao clássico, não embandeirou em arco com a apreciação elogiosa treinador do Manchester City relativa ao futebol praticado pelos leões

Elogios de Pep Guardiola à equipa do Sporting: "São canções de embalar [risos]. Temos uma montanha tão grande para escalar, que é o FC Porto. No ano passado, o jogo no Dragão foi o mais importante da época. Se pensarmos agora, temos um jogo perante um adversário onde estamos em desvantagem e depois temos pela frente a melhor equipa do Mundo. Só nos vai ajudar no futuro. Pode prejudicar o treinador, não sabemos. O Sporting está a lutar por todas as frentes, como deve estar. O futuro do Sporting vai ser por este caminho."

Clássico é o desafio mais importante da carreira: "O mais decisivo foi o primeiro. Era onde estava mais nervoso e ansioso. Sei que este jogo é realmente muito importante, mas nada fica decidido [quanto ao título]. É um jogo normal, de campeonato, que pode ter muita influência na decisão, mas não concordo que seja o jogo mais importante para mim enquanto treinador."