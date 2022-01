Amorim recorda vitória pelo Benfica frente ao Sporting: "Ganhámos com um caso de arbitragem"

Rúben Amorim com a camisola do Benfica

Declarações de Rúben Amorim na antevisão do Benfica-Sporting, final da Taça da Liga marcada para as 19h45 deste sábado

Vantagem e desvantagem: "Se formos sinceros, o facto de já termos um trabalho com ano, ano e meio, dá-nos vantagem. Mas, já não temos a vantagem de conhecer tão bem o que pode vir a ser o onze do Benfica. Mas, temos as nossas rotinas, já passamos muita coisa juntos, já ganhamos títulos juntos... E isso é uma vantagem. Não conhecer o 11 é uma desvantagem"

Mais pressão: "O Benfica não tem mais pressão do que nós, não interessa se ganhámos campeonato, taça, supertaça e o Benfica não ganha há dois anos. Temos de ganhar, é assim que levamos isto. Não ter títulos mais recentes não dá mais pressão ao Benfica. Em poucos mais de cinquenta jogos, duas derrotas já mexeu com tudo a volta do clube. Temos a obrigação de ganhar e conquistar mais um título"

Foi titular pelo Benfica na final com Sporting há 13 anos: "Será especial se ganhar, senão será para esquecer. Nessa altura era uma vida diferente, estava do outro lado, era jogador, ganhámos nos pénaltis e com um caso de arbitragem [sorrisos]. Espero vencer e ganhar para o Sporting"