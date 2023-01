Amorim recorda Sarabia para abordar Edwards e Porro: "Ninguém é ceguinho aqui"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Marítimo, no domingo (18h00), relativa à 15.ª jornada da Liga Bwin.

Tem medo de perder Marcus Edwards e Pedro Porro? "Não tenho medo de nada. Temos de ter noção do momento do clube. Ainda estamos a crescer como campeonato e não somos uma Liga tão atrativa como outras. Já fizemos coisas iguais no passado e falamos no Matheus Nunes, mas o Sarabia esteve envolvido em 26 golos na época passada e perdemos esses golos sem nada em troca. Não tivemos nenhuma recompensa financeira e, quando temos um jogador com esse contributo, temos de tirar partido. Ninguém é ceguinho aqui, sabemos do impacto dos jogadores, mas [Edwards e Porro] só saem pela cláusula de rescisão. Os jogadores estão contentes, sabem disso e estamos focados no Marítimo".

Palavras sobre Sarabia são um aviso de que gostaria que voltasse? "Não é aviso nenhum, é um pensamento do que poderia ser o melhor para o Sporting e que por vezes não acontece. Eu mudo de ideias muitas vezes mas, olhando para a desvantagem que temos para outros clubes, é importante pensar nesses jogadores, que são emprestados, têm impacto e deixam a equipa".