Amorim recorda atitude do Sporting: "Era o pior momento do clube..."

Declarações de Rúben Amorim na assinatura do contrato de renovação com o Sporting até 2026

A confiança: "É muito importante receber a confiança de um clube, quando ainda se tem contrato e naquele que era o pior momento do clube enquanto sou treinador. "

Sinal: "A direção demonstrar interesse em renovar com a maior duração, até ao fim do termo da última eleição, é um sinal de grande confiança, sinal de que, mesmo com com os problemas que todas as famílias têm, conseguimos resolver, estamos prontos para mais um ciclo de três anos muito difíceis."

Três anos difíceis: "Sabemos que vão ser três anos muito difíceis, com muitas alegrias, desilusões também, certamente, mas vamos fazer tudo para que o Sporting seja um clube melhor daqui a três anos. Estou muito feliz e estou onde quero estar".