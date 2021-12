Amorim reage à expulsão de Tabata: "A forma como quer ganhar minutos..."

Declarações de Rúben Amorim após o triunfo do Sporting por 2-1 frente ao Casa Pia, para os oitvos de final da Taça de Portugal.

Bruno Tabata foi expulso na segunda parte do encontro com o Casa Pia, depois de também ter visto o vermelho no jogo anterior em que tinha participado, em Penafiel, para a Taça da Liga.

"É um rapaz que trabalha muito e que não tem maldade nos lances. No outro jogo com o Penafiel, foi a vontade de recuperar a bola numa fase com o jogo controlado, podia ter cuidado. A forma como quer trabalhar e ganhar minutos, às vezes, trai o jogador. Tem que continuar a treinar, sabendo que está expulso", afirmou o técnico leonino.

Sobre o ambiente tenso que se chegou a ver nos bancos, comentou: "Quando não estamos tranquilos com o resultado... Do outro lado, estavam pessoas que conheço muito bem. Toda a gente discute com os irmãos quando estão a jogar. Então com os amigos... Ali não há amizades. Assim que o árbitro apita, cada um defende a sua equipa. Para nós, perder um jogo de Taça com um clube de II Divisão é sempre difícil. Isto vem com a experiência", afirmou Amorim, que no início da carreira de treinador passou pelo Casa Pia.