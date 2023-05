Amorim questionado sobre uma possível razia e se segura Varandas: "Não concordo..."

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Vizela, marcado para as 21h15 de sexta-feira

Prevê uma razia no plantel? "Não está planeado haver uma razia. Vamos ver o que acontece, depende das propostas. Já falámos sobre isso, falhámos a Liga dos Campeões e isso mexe com o planeamento. Como tivemos uma inconsistência tão grande de início, fomos precavendo e na minha cabeça fomos fazer esse plano. O importante é não cometermos os erros do passado. Quando tem de se vender, tem de se vender, vamos tentar fazer as coisas com mais tempo para preparar toda a gente para iniciar a próxima época."

Alguns adeptos consideram que o treinador está a segurar o presidente: "Eu não seguro o presidente, porque o presidente é o responsável. Eu dou a cara porque eu falo todas as semanas, o presidente não. Eu não vejo assim e cada um tem direito a sua opinião. Cada vez que o presidente falou e sempre que lhe perguntaram pelo treinador, sempre me deu muita confiança, sempre disse que eu era um dos melhores do mundo, algo que eu não concordo. Eu apenas faço o meu papel, faço o máximo. Não seguro o presidente, ele é que me segura a mim. Se ele quiser que eu saia eu vou ter de sair e não o contrário. Não concordo com essa observação."