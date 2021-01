Amorim questionado sobre o Benfica: "Temos família, formação para acompanhar..."

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Nacional.

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com o Nacional, da jornada 13 do campeonato, e foi questionado sobre o empate (1-1) do Benfica em casa do Santa Clara, que deixou as águias a quatro pontos dos leões.

"Não vi o jogo, soube o resultado no fim. Também temos famílias, treinos para preparar, muitos jogos este mês e formação para acompanhar", declarou. "Vimos vários jogos do Nacional e se a equipa técnica e jogadores estiverem distraídos com os rivais...", completou.