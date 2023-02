Amorim questionado sobre o Arsenal: "É preciso fazer uma grande ginástica..."

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Estoril.

Rúben Amorim fez este domingo a antevisão ao jogo com Estoril, marcado para as 19h00 de segunda-feira, e foi questionado sobre o sorteio da Liga Europa, que colocou o Arsenal no caminho.

"Não vou fazer comentários. Não quero ninguém a pensar nisso. O foco é no jogo com o Estoril", começou por dizer. Questionado se o facto de o emblema londrino estar focado na conquista do título pode ser uma vantagem, o técnico rejeitou qualquer tipo de facilidade. "Não vou estar a comentar. É preciso fazer uma grande ginástica para dar vantagem ao Sporting na eliminatória. Entramos em todos os jogos para vencer, mas é difícil encontrar um ângulo em que o Sporting tenha vantagem perante o Arsenal. O nosso objetivo é ganhar os dois jogos até à eliminatória e assim chegaremos mais fortes", vincou.

O Sporting recebe o Arsenal para a primeira mão dos "oitavos" no dia 9 de março e joga em Londres uma semana depois.