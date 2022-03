Amorim questionado sobre Matheus Nunes: "Já houve propostas em janeiro"

Declarações do treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Moreirense.

Rúben Amorim fez este domingo a antevisão ao jogo com o Moreirense, agendado para as 20h15 de segunda-feira, e falou sobre Matheus Nunes. O médio, já elogiado por Pep Guardiola, é um dos principais ativos do clube leonino.

"É como outros jogadores. É uma parte do Hugo Viana e do presidente. Sei que já houve propostas em janeiro. Isso faz parte do nosso dia a dia e é um bom sinal. Obviamente que a montra da Liga dos Campeões aumentou muito a cobiça nos jogadores", começou por dizer.

"Eu vou fazer o meu papel, que é, a cada ano, ter uma equipa melhor e trazer jovens jogadores para que comecem a integrar a equipa. O papel do Hugo Viana e do presidente é tratar dessas situações. Não faço ideia de como está a situação do Matheus ou de qualquer outro jogador. O meu objetivo é vencer os jogos todos e ter a melhor equipa possível para o próximo ano", completou Amorim.