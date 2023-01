Amorim quer manter ciclo vitorioso, mas Madeira tem sido amarga

Neste milénio, o Sporting só ganhou metade das 24 vezes que visitou o Marítimo, perdendo seis jogos.

O Sporting visita este domingo (18h00) o Marítimo numa 15.ª jornada onde os leões sabem que não há margem para derrapar num campeonato em que Benfica, FC Porto e Braga seguem na linha da frente. Numa altura em que a equipa de Rúben Amorim vai a todo o gás na perseguição aos referidos rivais, com três triunfos consecutivos na Liga, sete em todas as provas, ganhar é o verbo que os lisboetas querem rimar na Madeira.

No entanto, nos últimos anos, os leões têm sentido dificuldades na ilha ante o Marítimo: nas derradeiras cinco visitas, os verde e brancos apenas ganharam por uma vez, 2-0 para o campeonato em 2020/21. E, em termos mais alargados, olhando para todo o milénio, fica também um evidente sinal de passagens difíceis dos leões pela casa verde rubra - em 24 deslocações nas várias competições, o Sporting apenas ganhou 12, tendo empatado seis e perdido outras tantas.

Para este domingo, Rúben Amorim sabe que menos do que três pontos averbados será curto para as ambições da sua equipa. Na memória recente dos sportinguistas há dois resultados particularmente dolorosos e que, de forma alguma, deseja serem reeditados esta tarde. Um deles foi em 2020/21 quando, para os oitavos de final da Taça de Portugal, os sportinguistas perderam por 2-0 e, com esse resultado, caíram da prova. Outro momento marcante remonta a 2017/18: na 34.ª jornada, o Sporting visitou o Marítimo a precisar de ganhar para superar o Benfica no segundo lugar e, assim, ir à Champions. Os leões perderam por 2-1, já nas compensações enquanto que as águias bateram o Moreirense.