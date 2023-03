Rúben Amorim, treinador do Sporting

Técnico do Sporting quer um novo avançado, com créditos firmados na finalização. Plantel terá três dianteiros.

Há mudança à vista no ataque do Sporting para 2023/24. Rúben Amorim comunicou a SAD, liderada por Frederico Varandas, de que pretende abordar a quarta pré-temporada ao serviço dos verdes e brancos com um homem-golo em Alcochete.

O treinador pede a contratação de um avançado que se destaque na finalização.